Elezioni Scandicci, il centrodestra anticipa e candida Claudio Gemelli (FdI)

Claudio Gemelli, segretario provinciale per Firenze di Fratelli d'Italia, si candida al ruolo di sindaco a Scandicci. Mentre il Pd attende questa domenica per le primarie tra Andrea Giorgi e Claudia Sereni, rispettivamente vice sindaco e assessore della giunta Fallani, il centrodestra anticipa a questo sabato 9 marzo la presentazione della candidatura. Al Bar Pasticceria Aquila di via Pascoli sarà presentata la candidatura di Gemelli per la coalizione di centrodestra.

Interverranno - tra gli altri - i segretari provinciali dei partiti della coalizione (Bussolin per Lega e Giovannini per Forza Italia), e per FDI il sen. Paolo Marcheschi, l'on. Giovanni Donzelli, il coord. regionale FDI on. Fabrizio Rossi ed i consiglieri regionali FDI Francesco Torselli ed Elisa Tozzi.

Gemelli non è nuovo a candidature nell'area fiorentina. 5 anni fa radunò l'opposizione a Greve in Chianti sotto il suo nome per le elezioni 2019.