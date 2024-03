Energia, Empoli si doterà dell'Utility Manager: Ponzo Pellegrini a Roma per la pratica virtuosa

Empoli comune virtuoso nella gestione dell'energia su più fronti. Ieri l'assessore Antonio Ponzo Pellegrini ha parlato nella sala conferenze stampa della Camera dei Deputati nell'ambito dell'iniziativa: Bollette energia: a che prezzo siamo? (qui per rivedere il video).

Con l'Associazione Italiana Utility Manager (Assium), Ponzo Pellegrini ha annunciato che Empoli avrà una nuova figura professionale, ossia l'Utility Manager, che gestirà i rapporti tra l'amministrazione e il fornitore di energia elettrica, partendo dai contratti fino alla gestione più generale.

Empoli è partita sin dal piano dell'illuminazione comunale, passato e approvato in Consiglio comunale, dove era attivo un Energy Manager. "Non è solo sostituire le lampadine - ha spiegato l'assessore -, abbiamo strutturato un piano con un fornitore che stava già mitigando i rincari energetici. Con questa partnership pubblico-privata, di iniziativa pubblica, abbiamo fatto innovazione sul tema energetico".

Non è l'unico tema trattato: Empoli si è contraddistinta anche per la certificazione Project Management fornita ai dirigenti comunali. "In previsione delle comunità energetiche, un Utility Manager serve, è un accompagnamento che potrà traghettare anche nel cambiamento del Prezzo Unico Nazionale, che dal 2025 porterà a tariffe zonali e non generali".