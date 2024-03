In municipio a Capannori arriva Gabriele Citti, vincitore di Bake Off Italia

Questa mattina (mercoledì) il sindaco Luca Menesini ha ricevuto in Municipio Gabriele Citti, giovane capannorese vincitore della 11a edizione di ‘Bake off Italia’, il cooking show prodotto da Banijay Italia per Warner Bros. Discovery dedicato al mondo della pasticceria presentato da Benedetta Parodi.

Dopo un percorso lungo 15 puntate, i giudici Ernst Knam, Damiano Carrara e Tommaso Foglia hanno assegnato proprio a Gabriele Citti il titolo di ‘Miglior pasticcere amatoriale d'Italia’ nella splendida cornice di Villa Borromeo d'Adda ad Arcore.

Gabriele ha 23 anni ed è uno studente di Ingegneria biomedica all’Università di Pisa. È un grande appassionato di matematica e ama la fotografia. Si è avvicinato al mondo della cucina grazie alle donne di casa e la pasticceria è stata per lui la salvezza durante il periodo di lockdown. Ha voluto partecipare a Bake Off Italia per capire se il mondo dei dolci potesse rappresentare il suo futuro, aiutandolo a diventare un pastry influencer. Vincendo il talent show Gabiele si è guadagnato anche la possibilità di frequentare un corso professionale presso una scuola di alta formazione gastronomica.

Il sindaco Menesini si è complimentato con il giovane per il bel risultato ottenuto grazie a passione, talento e impegno e gli ha augurato di proseguire con successo su questa strada.

Fonte: Comune di Capannori - Ufficio stampa