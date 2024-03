Incidente tra Navacchio e Cascina in Fi-Pi-Li, traffico bloccato

Incidente prima delle 16.30 di oggi pomeriggio lungo la Fi-Pi-Li, tra le uscite di Navacchio e Cascina in direzione Firenze. Dalle prime informazioni, più mezzi sarebbero rimasti coinvolti nell'incidente, avvenuto al km 64+200.

Il traffico risulta bloccato, al momento sono registrati 5 km di coda fino all'altezza di Pisa. Sul posto stanno intervenendo i mezzi di soccorso. Rallentamenti per curiosi anche in direzione opposta, nelle carreggiate verso Pisa, tra Cascina e Navacchio.

Dall'ultimo aggiornamento delle ore 17.30, in direzione Firenze salgono a 7 i km di coda.

Polizia stradale, più ambulanze e sanitari inviati dal 118 e vigili del fuoco di Pisa stanno intervenendo sul luogo dell'incidente. Secondo quanto emerso, quattro auto sono rimaste coinvolte in un tamponamento in cui sono rimaste ferite cinque persone. Successivamente, la formazione della coda ha provocato altri due tamponamenti, di lieve entità, in cui sono rimaste coinvolte altre cinque auto. La squadra dei vigili del fuoco sta operando per la messa in sicurezza di mezzi, dopo aver collaborato con il personale medico e la stradale. Al momento la corsia in direzione Firenze è chiusa al traffico.

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO