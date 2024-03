Picchianti, candidato sindaco di Fucecchio: "Poche manutenzioni 'elettorali' intorno a strade e marciapiedi colabrodo"

Stiamo vedendo sempre più spesso video celebrativi per poche decine di metri di marciapiedi, rattoppi fatti in fretta e furia, improvvisati tagli di nastro compressi in questi ultimi circa 90 giorni di campagna elettorale e annunci di grandi e inutili opere. Intendiamoci, la manutenzione come propaganda elettorale è un elemento pittoresco sempre esistito nella politica italiana, ma a Fucecchio risulta particolarmente sgradevole ai cittadini che vedono chilometri e chilometri di strade, marciapiedi e parchi nel capoluogo e nelle frazioni, ancora oggi scarsamente o per niente manutenuti. La sovraesposizione mediatica del primo cittadino negli ultimi scampoli del suo mandato stride con il silenzio della candidata di centrosinistra su questo come su tanti altri aspetti della vita quotidiana dei fucecchiesi.

Sarei ben contento di potermi confrontare anche su questo con chi rivendica la continuità con questa e le passate giunte avendone fatto parte per 15 anni. Di non poco conto è, per esempio, la questione dei risarcimenti in seguito a incidenti e infortuni che vengono chiesti al Comune (e quindi a noi cittadini) a causa dell'incuria e del cattivo stato di tanti angoli del nostro territorio. Ritengo che un piano di manutenzione straordinaria debba essere il primo e più importante punto in cima alle priorità del nuovo sindaco di Fucecchio per conservare le opere già esistenti e per rendere la città veramente più sicura e inclusiva al di là di facili slogan da utilizzare in qualche riunione. Il mio programma prevede questo per poter rendere nuovamente il territorio pienamente fruibile dai cittadini, specialmente quelli rientranti in tutte quelle categorie più deboli come disabili, anziani e bambini che per primi subiscono le difficoltà di un ambiente non pensato per loro. Anche su questo resto in attesa che da sinistra qualcuno batta un colpo e arrivi una presa di posizione - una qualsiasi - da parte della candidata Donnini che queste problematiche dovrebbe conoscerle (purtroppo) anche troppo bene.

Vittorio Picchianti

Candidato Sindaco di Fucecchio per il centrodestra