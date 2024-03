Pnrr, FdI: "Fondi per ristrutturare Palazzetto a Empoli, progetto Uffizi diffusi a Montelupo e turismo Vinci"

Alla luce della notizia che, di fatto, libera ben 55 milioni di euro dal Pnrr per interventi sull'area metropolitana di Firenze, Fratelli d’Italia di Empoli e dell’Empolese ritiene necessario che parte dei fondi a disposizione siano prioritariamente assegnati ai progetti sostitutivi dei Piani Urbani Integrati per la rigenerazione urbana delle aree periferiche e vengano pertanto impegnati nel finanziare opere pubbliche e interventi di riqualificazione di edifici di pubblica utilità.

“Ad Empoli - spiega la coordinatrice comunale Francesca Peccianti - avremmo individuato e ci sentiremo di consigliare all’amministrazione attuale e a quella che verrà due interventi: la ristrutturazione del Pala Aramini, palazzetto dello sport in zona stadio che versa in pessime condizioni strutturali, e la riqualificazione e l’efficientemento energetico della piscina comunale di viale delle Olimpiadi, in un ottica di riduzione dei costi di gestione, tema al centro dell’attenzione da sempre.”

E per quanto riguarda gli altri comuni dell’Empolese? “Presto detto - dichiarano Federico Pavese e Maddalena Pilastri, rispettivamente coordinatore comunale Fdi e capogruppo del centrodestra in consiglio comunale a Montelupo - investiamo subito nel progetto Uffizi diffusi, all’interno della villa medicea dell’Ambrogiana, aggiungendo fondi importanti per la ristrutturazione a quelli già promessi da regione Toscana e Ministero della cultura, magari utilizzandoli per creare percorsi, infrastrutture e viabilità intorno alla villa stessa”.

Per Vinci intervengono Manuela Mussetti, neo coordinatrice Fdi e Alessandro Scipioni, capogruppo centrodestra in consiglio: “Va potenziato il trasporto pubblico dalla stazione di Empoli al borgo di Vinci e a tutti i luoghi di Leonardo - spiegano i due - va creata una vera e propria linea dedicata al turismo, anche interna al territorio comunale, con segnaletica e fermate chiare e accessibili. Inoltre occorrerebbe intervenire per una riqualificazione del plesso scolastico e della relativa palestra, sempre a Vinci paese”.

Infine Capraia e Limite con il consigliere Emanuel Di Mauro: “Servono fondi per adeguare gli impianti sportivi a Capraia e per ristrutturare il teatro a Limite, ormai chiuso da tempo e senza grosse speranze di riapertura.”



