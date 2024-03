Premio Contessa Emilia, tutto pronto per la cerimonia

Tutto pronto per la cerimonia di consegna della terza edizione del Premio “Contessa Emilia”. La serata di premiazione si terrà nella Sala Maggiore della biblioteca comunale Renato Fucini di Empoli, via Cavour, 36, nel giorno della Festa delle donne, venerdì 8 marzo 2024, alle 21.



Anche quest’anno sono state molte le segnalazioni: 20 per le figure femminili dell’oggi e 8 per quelle del passato. La donna del presente e la donna del passato saranno annunciate e premiate con le due spille donate dalla storica gioielleria e oreficeria Alino Mancini di Santa Maria, nella serata di venerdì.



Ma non sarà l’unico momento emozionate. Per la prima volta sarà assegnata anche una menzione d’onore a una donna empolese del presente o del passato, che ha compiuto un'azione di straordinario valore verso la propria comunità, distinguendosi per umiltà, umanità, coraggio, dedizione, lavoro, azioni di contrasto alla violenza di genere, alle disuguaglianze, nonché di generoso e disinteressato impegno verso la propria comunità.



Interverranno alla manifestazione la sindaca del Comune di Empoli, Brenda Barnini, l’assessora alle Pari Opportunità, Valentina Torrini, la Commissione Pari Opportunità con la presidente, Maya Albano e le sue componenti che consegneranno il premio ad una donna del passato e a una del presente.



La serata sarà accompagnata da uno spettacolo, caratterizzato da un intervento pittorico/grafico e musicale, pensato su ogni storia e figura femminile presentata dal titolo “Donne del passato e del presente”, realizzato dalla compagnia teatrale Giallo Mare Minimal Teatro di Empoli. E poi brindisi finale per festeggiare tutti i partecipanti all’evento.



L’INIZIATIVA - La manifestazione, promossa dal Comune di Empoli e dalla Commissione Pari Opportunità, ha lo scopo di accendere i riflettori sul ruolo che le donne hanno avuto e hanno nella società e sulla loro capacità di incidere, contribuendo allo sviluppo dei contesti in cui si trovano a operare.