Violenze contro la compagna e i suoceri, arrestato all'Elba

Un 41enne livornese residente all'Elba è stato arrestato in flagranza di reato perché indiziato di maltrattamenti verso la compagna e i genitori di lei. L'uomo, secondo quanto ricostruito dai carabinieri del Norm di Portoferraio e di Marciana Marina, una notte aveva dato in escandescenze colpendoli con un tergicristallo spaccato da un'auto in sosta. Non sarebbe la prima violenza: a causa di alcol e psicofarmaci, da tempo l'uomo era violento verso la compagna e i suoceri, causando lesioni non gravi. È avvenuto dunque l'arresto e il giudice, nell'udienza di convalida, ha disposto il divieto di rientro sull'Isola d'Elba.

Se senti di trovarti in una situazione di violenza o stalking, o conosci persone che potrebbero esserne vittime, ci sono molte possibilità per chiedere e ricevere aiuto, con anonimato garantito. Tra queste è possibile rivolgersi ai centri antiviolenza (Qui i contatti dei centri in tutta la regione Toscana) o telefonare al 1522, numero anti violenza e stalking del Dipartimento per le Pari Opportunità, gratuito e attivo 24 ore su 24 tutti i giorni dell’anno.