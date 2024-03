Controlli legionella in scuole, palestra e centro anziani ad Altopascio: nessun problema rilevato

Conclusi i controlli negli edifici pubblici del territorio altopascese - scuole, palestra e centro anziani -: esito negativo sulla presenza di legionella.



A comunicarlo è l’amministrazione D’Ambrosio che, in seguito al rilevamento, a fine gennaio, del batterio della legionella in un quantitativo superiore alla soglia massima di sicurezza al nido comunale “Primo Volo” di Spianate, grazie ai controlli periodici effettuati dalla cooperativa La Luce, che ha in gestione la struttura - aveva disposto controlli e trattamenti sugli altri edifici scolastici, sulla palestra comunale di via Marconi e al centro anziani diurno “L’Aquilone”.



“Dapprima abbiamo gestito e risolto la situazione al nido di Spianate insieme agli uffici e alla cooperativa che gestisce la struttura - spiega il sindaco di Altopascio, Sara D’Ambrosio -. Dopodiché abbiamo voluto procedere con trattamenti e campionamenti sugli altri edifici, per essere sicuri e poter intervenire in caso di necessità. Ringrazio gli uffici per il lavoro di squadra messo in atto, che conferma ancora una volta la serietà con cui affrontiamo e gestiamo le situazioni, mettendo sempre al centro il benessere delle persone”.