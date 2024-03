Don Milani Domani, docufilm proiettato a Castellina in Chianti

Un weekend speciale alla scoperta del Museo Archivio Bianciardi (MAB) e all’insegna della promozione culturale. È quello che si svolgerà a Castellina in Chianti sabato 9 e domenica 10 marzo, nell’ambito della Festa della Toscana, con la proiezione del docufilm ‘Don Milani Domani. Tutto è possibile’ di Giovanna M. Carli con musiche originali del giovane compositore Giovanni Tancredi Tafani e le visite guidate gratuite al MAB a cura dell'Associazione Amici di Palazzo Bianciardi.

L’evento, intitolato ‘I Care’ e ideato e curato da Giovanna Maria Carli, è promosso dall’associazione Amici di Palazzo Bianciardi, in compartecipazione con il Consiglio regionale della Toscana e con il patrocinio del Comune di Castellina in Chianti. Il Museo Archivio Bianciardi, diretto da Gaia Bastreghi Bianciardi, è stato inaugurato nel 2021 e ha sede in via delle Volte 36 a Castellina in Chianti.

Il programma di ‘I Care’. Sabato 9 e domenica 10 marzo si svolgeranno le visite guidate gratuite del MAB, su prenotazione fino a un massimo di dieci persone. I gruppi si alterneranno ogni ora dalle 15 alle 18.

Per informazioni e prenotazioni, è possibile chiamare il numero 377-5705985 oppure scrivere a info@mab-it.org.

Sabato 9 marzo, alle ore 21, inoltre, il Cinema Italia di Castellina in Chianti ospiterà la proiezione a ingresso gratuito del docufilm "I Care, Don Milani Domani", saranno presenti l'autore delle musiche, la regista e l'allievo del priore di Barbiana Piero Cantini, rivolta alle nuove generazioni per trasmettere i valori umani a cento anni dalla nascita del sacerdote che fu voce potente contro le disuguaglianze sociali e culturali.

Per prenotarsi alla proiezione cliccare su https://www.eventbrite.it/e/biglietti-i-care-don-milani-domani-tutto-e-possibile-italia-2023-54-822423048477, oppure inviare un messaggio whatsapp al numero 338-3599065 o inviare una email a lia.pardi.press@gmail.com.