Fi-Pi-Li bloccata per incidente di autocisterna dopo Cascina

Un tir che si è intraversato in Fi-Pi-Li ha bloccato il traffico tra le uscite di Cascina e Navacchio in direzione Pisa. Il fatto è avvenuto quetsa mattina e si contano almeno 4 km di coda. Pare che il ribaltamento di un'autocisterna abbia occluso il tratto. Si consiglia l'uscita Pontedera-Ponsacco, il tratto non è più percorribile dallo svincolo Pisa-Livorno. La risoluzione del blocco che si è formato a seguito dell'intraversamento di un'autocisterna è prevista nel primo pomeriggio.

In mattinata i vigili del fuoco hanno messo in sicurezza i luoghi dell'incidente, avvenuto a Latignano, e in questo momento stanno provvedendo, con l'ausilio dell'autogru, alla rimozione del mezzo. Il conducente lievemente ferito è stato affidato al personale sanitario del 118. Sul posto anche ARPAT, Polizia stradale e AVR.

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO