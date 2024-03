Il Chianti e lo Champagne, 20 anni di gemellaggio rinnovato a Montespertoli

Il 20º anniversario del gemellaggio tra Montespertoli e Epernay, la rinomata città francese capitale dello Champagne, sarà celebrato dal 5 al 7 aprile 2024. Il patto di gemellaggio, firmato nel 2004, ha consolidato negli anni un legame profondo tra le due comunità, testimoniando l'importanza degli scambi bilaterali, dei rapporti istituzionali e degli eventi condivisi.

“L’Amministrazione Comunale, insieme all'Associazione Gemellaggi, si prepara a festeggiare con entusiasmo i primi venti anni del gemellaggio tra Montespertoli ed Epernay. Siamo orgogliosi di questo traguardo perché crediamo fermamente che l’amicizia tra le persone, le città ed i popoli sia uno degli strumenti più efficaci per la crescita di comunità pacifiche ed accettanti. Il rinnovo del patto di gemellaggio rappresenta un passo significativo nel rafforzare il legame e l’impegno che ci unisce a Epernay. Si tratta di consolidare le relazioni tra le nostre realtà produttive, aprendo nuove opportunità di collaborazione reciproca, senza dimenticare il potenziamento degli scambi turistici e culturali. Particolare attenzione è posta sugli scambi tra i nostri giovani e le nostre scuole. Investire con determinazione in questo ambito nei prossimi anni offrirà alle nuove generazioni straordinarie opportunità di crescita personale, umana e professionale. Grazie a tutti coloro che hanno contribuito a costruire e a mantenere vivo questo prezioso legame nel corso degli anni” dichiara Alessandra De Toffoli, Assessore ai Gemellaggi.

“Un traguardo importante che testimonia un legame profondo di amicizia e di reciproca stima. Cresciuto anno dopo anno con iniziative di scambio, in questi vent'anni, abbiamo avuto la possibilità di conoscere e apprezzare le reciproche culture, tradizioni e bellezze. Abbiamo stretto amicizie durature, costruito ponti tra le nostre comunità e creato nuove opportunità di crescita per i nostri cittadini” dichiara il Presidente dell'Associazione Gemellaggi, Giuseppe Statello.

Per festeggiare questa significativa ricorrenza, l'Amministrazione Comunale e l'Associazione Gemellaggi hanno organizzato una serie di iniziative.

Venerdì 5 aprile verrà inaugurata la mostra fotografica dedicata ai 20 anni di gemellaggio al LOFT19, in collaborazione con il Circolo Fotografico Fermoimmagine.

Sabato 6 aprile sarà organizzata la “Cena del Gemellaggio”, una cena aperta a tutti. Domenica 7 aprile alle 9:00 il Comune di Montespertoli aprirà le porte per l'Annullo Filatelico speciale, realizzato con la collaborazione di Poste Italiane. Alle 10:30, alla presenza del Sindaco di Montespertoli e della Sindaca di Epernay, sarà rinnovato il patto di gemellaggio. Per l’occasione, sarà presente anche la Filarmonica Amedeo Bassi. Al termine dell’evento, sarà organizzato un brindisi in Piazza del Popolo con l’Associazione Commercianti e Artigiani e con l’Associazione Viticoltori di Montespertoli.

Questi eventi sono un'occasione unica per celebrare vent'anni di amicizia, collaborazione e cultura con Epernay, dimostrando la forza del gemellaggio nel creare ponti tra due nazioni e due comunità.

Gli eventi sono realizzati dall’Amministrazione Comunale e dall'Associazione Gemellaggi in collaborazione con l’Associazione Commercianti, il Circolo Fotografico Fermoimmagine e l’Associazione Viticoltori di Montespertoli.

Per seguire gli aggiornamenti: https://www.facebook.com/comitato.gemellaggi.1