"Il nome potete metterlo voi", spettacolo teatrale a Larciano per la Festa della Donna

Lunedì 11 marzo 2024 alle ore 21:00 presso la Sala Polivalente “Il Progresso” sarà messo in scena lo spettacolo teatrale “IL NOME POTETE METTERLO VOI”, una rappresentazione dedicata al mondo femminile. Lo spettacolo è proposto dall’Amministrazione comunale per celebrare l’8 marzo “Giornata Internazionale dei diritti della donna” ed è messo in scena dall’Associazione Culturale Sine Qua Non. É il racconto di una ragazza prima, e donna poi, che ha fondato le proprie radici proprio sulle pagine dei capolavori del presente e del passato consumati avidamente: una voce narrante che espone, in prima persona, le fasi della propria vita paragonandosi di volta in volta a tutte quelle eroine conosciute e sognate grazie alla carta stampata. Sogni però che, come racconterà la stessa protagonista dello spettacolo, non sempre finiscono bene: l’amore sinistro e imperfetto che cambia i codici di un’esistenza come tante per dar vita, purtroppo, a un epilogo come tanti, perché sia chiaro quanto sia sbagliato considerare la piaga del femminicidio un fatto casuale. Il testo è di Mauro Monni, con Pamela Chiarugi, Costanza Ghedini, Susanna Sturlese, Alessandra Taddei e con la partecipazione di Filippo Sottili.