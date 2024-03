Libri, letture e stalli rosa per la Festa della Donna a Castelfranco

Il Comune di Castelfranco di Sotto celebra la Giornata internazionale della Donna con una serie di iniziative che vogliono essere occasioni per riflettere e accendere l’attenzione sul ruolo della donna nella società, sulla parità di genere come questione culturale, su diritti e disuguaglianze.

Si comincia l’8 marzo con un’edizione speciale della rassegna “I nostri autori”, appuntamento mensile organizzato dalla Biblioteca di Castelfranco per conoscere autori e autrici del territorio. Alle ore 18,30 Tamara Morelli presenta infatti presso la Biblioteca Comunale il suo libro "Una mimosa per dire... donna. Breve saggio sulla donna nel tempo" (Edizioni Ibiskos). L’iniziativa vedrà la partecipazione dell’Associazione Frida - donne che sostengono le donne - che si occupa di prevenzione e contrasto alla violenza di genere e gestisce il Centro Antiviolenza Frida Kahlo di San Miniato.

Durante la presentazione dialoga con l’autrice l'Assessora alla cultura Chiara Bonciolini.

Nel suo libro l’autrice compone un breve excursus sulle condizioni della donna nella storia, nei diversi Paesi e sulle lotte per la parità di genere. Nel testo viene presentata una carrellata di donne in prima linea che hanno subito soprusi e si sono ribellate, facendo ottenere i diritti a tutte le altre donne. Affronta tematiche importanti, quali il suffragio universale, il femminismo e il femminicidio. L'autrice sottolinea come esista ancora, più o meno mascherata, una cultura che vede la donna come oggetto sottoposto all'uomo. Un lavoro svolto a sottolineare la necessità di intervenire sul terreno educativo, a partire dai più giovani, per acquisire la consapevolezza che la donna è una persona con diritti e dignità.

Dedicati invece a bambini e bambine sono le letture e i laboratori organizzati dalla Biblioteca Comunale. In programma ci sono tre appuntamenti nel mese di marzo condotti dalla coop. Capitolium che affrontano il tema degli stereotipi di genere con sensibilità e originalità:

Mercoledì 13 Marzo ore 16,30 Biblioteca dei ragazzi di Orentano: lettura di Non tutte le principesse di Jeffrey e Lisa Bone.

Sabato 16 Marzo ore 10,30 Biblioteca di Castelfranco e Mercoledì 27 Marzo ore 16,30 Biblioteca dei ragazzi di Orentano lettura dell’albo illustrato Così come sono di Hélène Druvert e laboratorio Cosa mi frulla in testa.

Nel mese di marzo verrà inoltre completata la realizzazione degli Stalli Rosa, posti per la sosta delle auto, all’interno dei parcheggi pubblici, riservati a donne in stato di gravidanza e con bambini/e sotto i due anni di età.

Per informazioni

Biblioteca Comunale: Tel. 0571 487260 oppure 0571 487263

Fonte: Comune di Castelfranco di Sotto - Ufficio stampa