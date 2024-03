Muoiono anziana e badante nell'incendio in casa

Un'anziana e la sua badante, le cui generalità ancora non sono note, sono morte nell'incendio di un'abitazione di via Morandini, località San Giovanni alla Vena nel Comune di Vicopisano. Alle 4.40 i vigili del fuoco di Pisa sono intervenuti in un appartamento completamente invaso dal fumo e hanno estinto le fiamme localizzate in una camera da letto. All'interno della stanza sono state rinvenute le due persone, la 90enne italiana e la badante 64enne ucraina, ormai decedute. Le cause sono ancora in corso di accertamento, sul posto anche Carabinieri e personale sanitario del 118.