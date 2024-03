Buongiorno oggi ringrazio Lellalella per questa ricetta molto buona da gustare per colazione ma anche per uno spuntino durante tutta la giornata. Lellalella mi ha anche mandato delle belle foto della realizzazione del suo dolce il Pan Brioche.

La farina che utilizza è quella di forza, infatti è proprio scritto sulla confezione. Non essendo molto informata sulle farine ho cercato cosa voleva dire di "Forza". Si definisce farina forte quando assorbe un'elevata percentuale di acqua per arrivare ad una consistenza morbida (punto di pasta ottimale). Generalmente gli impasti preparati con farine forti riescono a sopportare lunghe fermentazione e offrono come risultato prodotti voluminosi e ben alveolati. Tra le farine forti abbiamo: 0, 00 e la manitoba.

Pan Brioche

500 gr. farina di forza (farina 0)

160 gr. burro

100 grammi di zucchero bianco

50 ml. latte intero

18 gr. lievito fresco (a panetto)

8 gr. sale fino

5 uova medie, 4 da utilizzare nell’impasto e uno servirà per spennallare il Pan Brioche

Preparazione

In una ciotolina versate il latte tiepido con il lievito e mescolate fino a quando il lievito si sarà sciolto nel latte. In una ciotola capiente setacciate la farina, poi aggiungete il sale e lo zucchero e mischiate bene. Inserite il lievito sciolto ele quattro uova agli ingredienti secchi, lavorate il composto a mano o a macchina fino ad integrare tutto. Aggiungete il burro, impastate ancora fino a quando questo diventerà elastico e otterrete un composto fine e lucido. Impastate per circa 20 minuti. Mettete l’impasto in una contenitore, precedentemente unto, copritelo con un panno pulito o una pellicola trasparente e lasciatelo riposare in un luogo caldo per 30 minuti. Posate l’impasto su una spianatoia e dividetelo in pezzetti di circa 50 grammi, disponeteli in uno stampo unto o su una teglia e lasciate lievitare nuovamente per altri 30 minuti. Trascorso questo tempo spennellate i pani con l’uovo leggermente sbattuto e lasciate riposare nuovamente in un luogo caldo per altri 120 minuti. Preriscaldate il forno a 180°C e inserite la teglia con i panetti nel forno e lasciate cuocere per circa 25 minuti. Una volta tolti dal forno fateli raffreddare su una griglia e i vostri Pan Brioche sono pronti per essere mangiati. È un dolce che si gusta per colazione, oppure ha suggerito Lellalella con gli affettati a chi piace il contrasto dolce e salato.

Lellalella

