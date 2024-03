Pensieri di Bo’ Cultura e Teatro APS rinnovano convenzione con il Dipartimento di 'Civiltà e Forme del Sapere'

Pensieri di Bo’ Cultura e Teatro APS ha rinnovato anche per l’anno 2024 la convenzione con il Dipartimento di “Civiltà e Forme del Sapere” dell’Università di Pisa, un centro di eccellenza riconosciuto dal Ministero dell’Università e della Ricerca, dedicato allo studio delle diverse sfaccettature della cultura umana e al loro impatto sulla società, dove è ampia la scelta di insegnamenti, percorsi di studio e ricerca in cui le discipline umanistiche dialogano costantemente con metodi e strumenti innovativi. Una ricca offerta di attività pratiche, laboratori, e tirocini presso enti e istituzioni italiane e straniere contribuisce a creare un percorso di crescita culturale unico, in grado di offrire gli strumenti per affrontare un mondo del lavoro complesso e in continua evoluzione…

La decisione di convenzionarci dal 2017 con la prestigiosa Università di Pisa è stata presa per offrire la possibilità agli studenti che la frequentano e che abitano nel nostro territorio, di conoscere la nostra attività e poter compiere un’esperienza formativa/lavorativa al suo interno. Sono stati, infatti, numerosi in questi otto anni gli studenti che hanno svolto il tirocinio curriculare presso Pensieri di Bo’ Cultura e Teatro APS, supportando la Direzione Artistica nella realizzazione dei progetti, ma soprattutto imparando aspetti pratici del lavoro in una realtà artistico e culturale.

Non vediamo l’ora di poterne ospitare molti altri, perché poter “trasmettere” il nostro meraviglioso mestiere a chi sta studiando e si sta per laureare nel settore culturale, è sempre un’esperienza positiva, e allo stesso tempo per il tirocinante è un modo per vedere in parte ciò che lo aspetterà, una volta conclusi gli studi universitari, nel mondo del lavoro.

Scopriamo, infine, quali sono le tre offerte di Tirocinio Curriculare:

ComunicArte: Comunicare creativamente l’Impresa Culturale

Tecniche e Strategia per l’Ufficio di Comunicazione nel settore delle Arti, della Cultura, dello Spettacolo dal vivo, dei Progetti Culturali ed Eventi Artistici.

Viral@rte: Comunicare l’Impresa Culturale sui Social Media

Tecniche e Strategia per l’Ufficio di Social Media Management nel settore delle Arti, della Cultura, dello Spettacolo dal vivo, dei Progetti Culturali ed Eventi Artistici.

Digit@rte: Storytelling d’Impresa Culturale nei Nuovi Media Raccontare, attraverso le nuove arti visive, le Realtà Imprenditoriali nel settore delle Arti, dello Spettacolo dal vivo, dei Progetti Culturali ed Eventi Artistici.

Gli annunci sono disponibili su: https://tirocini.adm.unipi.it/

Fonte: Ufficio Stampa