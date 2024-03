Raddoppio ed elettrificazione Empoli-Granaiolo, Giani: "In questi giorni partiranno i lavori"

"In questi giorni partiranno i lavori, dopo aver visto respingere al Tar i ricorsi, per quattro interventi forti, fra questi quello verso Siena, fra Empoli e Granaiolo, per il raddoppio della linea ferroviaria e l'elettrificazione". Lo ha affermato Eugenio Giani, presidente della Regione Toscana, a margine della consegna del nuovo treno Blues di Trenitalia oggi a Firenze.

In seguito al respingimento dei ricorsi da parte del Tar, il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, ha annunciato l'avvio dei lavori per quattro importanti interventi, tra cui il raddoppio della linea ferroviaria e l'elettrificazione tra Siena, Empoli e Granaiolo. Giani ha sottolineato l'impegno della Regione Toscana nel finanziare la rete regionale dei trasporti, con un investimento annuale di 660 milioni di euro, finalizzato alla gestione dei servizi e al rinnovo della flotta. Ha inoltre esortato Trenitalia a ridurre al minimo i disagi per i passeggeri dovuti ai ritardi delle corse. All'evento di consegna del nuovo treno Blues di Trenitalia a Firenze erano presenti anche l'assessore regionale ai trasporti, Stefano Baccelli, e rappresentanti dell'azienda ferroviaria.