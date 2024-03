Ricerca dispersi dopo valanga, esercitazione di guardia di finanza e vigili del fuoco ad Abetone Cutigliano

Il 5 e 6 marzo 2024, le unità cinofile della Stazione di Soccorso Alpino della Guardia di Finanza di Abetone Cutigliano e del Nucleo Regionale Cinofilo dei Vigili del Fuoco della Toscana hanno condotto un'esercitazione congiunta di soccorso in valanga. L'attività, organizzata dal Comando Provinciale di Pistoia e dalla Direzione Regionale Toscana dei Vigili del Fuoco, si è svolta nelle vicinanze del comprensorio sciistico di Abetone Cutigliano, coinvolgendo le aree della Val di Luce e del Lago Nero.

Durante l'esercitazione, il personale specializzato ha affrontato diversi scenari di ricerca e soccorso di persone travolte da valanghe, con l'obiettivo di ottimizzare la collaborazione tra le due unità e migliorare l'efficacia delle operazioni di salvataggio. Il primo giorno è stato dedicato alla standardizzazione delle tecniche di ricerca, mentre il secondo giorno è stato incentrato su una prova sotto sforzo per testare la resistenza fisica delle unità.

Questa esercitazione congiunta è stata realizzata in linea con l'accordo di collaborazione siglato nel 2020 tra il Dipartimento dei Vigili del Fuoco e il Comando Generale della Guardia di Finanza, che mira a rafforzare la cooperazione nelle attività di soccorso e protezione civile. In particolare, è stata data attenzione alle tecniche di addestramento e impiego delle unità cinofile, riconosciute come risorsa preziosa per individuare persone sotto la neve. Alla fine di ogni esercizio, i cani hanno ricevuto il loro meritato premio: giocare con i loro conduttori.