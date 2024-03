Sciopero Cgil per la Festa della Donna, si preannunciano disagi a Empoli

Domani, venerdì 8 marzo 2024 è stato indetto uno sciopero generale dall’Organizzazione sindacale Funzione Pubblica CGIL Toscana per l’intera giornata o comunque per tutto il turno di lavoro di tutti i settori pubblici e privati.

Pertanto, il Comune di Empoli informa che saranno garantiti i servizi essenziali tuttavia potranno verificarsi dei disservizi.

Per quanto riguarda i servizi scolastici, il servizio di trasporto scolastico non sarà attivato in andata e potrebbero verificarsi modifiche o interruzioni dei servizi di pre-scuola, mensa e trasporto scolastico anche al ritorno.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa