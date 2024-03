Scippata della borsa al cimitero, la denuncia nel Cuoio

Scippo di una borsa ai danni di una donna in visita ai cari estinti in un cimitero di frazione nel Cuoio. I carabinieri hanno denunciato in stato di libertà l'uomo per furto con strappo. La donna era vicina alla lapide di un proprio caro, quando è stata avvicinata da lui che le ha strappato la borsa prima di scappare. La donna ha ritrovato poi la borsa buttata vicino all'ingresso, senza il portafoglio con il denaro che aveva all'interno. Subito è giunta la notizia ai carabinieri e la ricerca, anche con le immagini di videosorveglianza comunale vicino al cimitero, ha portato a individuare prima la vettura e poi il presunto autore, un trentenne del Cuoio, per la denuncia.