Si laurea in forte anticipo, Benedetta Maremmani accolta in municipio a Pietrasanta

“Viaggiare mi piace perché sono curiosa di scoprire luoghi e culture differenti dalla mia. Ma vorrei riuscire a lavorare qui. Perché se uno se ne va, alla fine non c’è mai e io voglio esserci”: ha le idee chiare Benedetta Maremmani, 22 anni di Capriglia, mentre racconta al sindaco Alberto Stefano Giovannetti il suo viaggio, velocissimo, da studentessa universitaria che l’ha portata alla laurea (con lode) in Scienze del turismo con diversi mesi di anticipo rispetto ai tempi previsti dal corso dell’Università di Pisa e ad essere riconosciuta fra i migliori laureandi d’Italia. Con accesso, immediato e gratuito, al master annuale di Leadership per le relazioni internazionali e il Made in Italy che Benedetta ha iniziato subito, completando già con successo i primi due moduli.

Un percorso che il primo cittadino ha voluto sottolineare, invitando la neo dottoressa per un piccolo omaggio da parte dell’amministrazione: “Per Pietrasanta – ha detto Giovannetti all’ampio seguito familiare che ha accompagnato Benedetta, nell’occasione – l’accoglienza turistica è un tratto identitario, prima che una risorsa economica. E’ dunque una soddisfazione ancora più grande, vedere una giovane concittadina distinguersi proprio in questo settore di studio e avere l’occasione e la voglia di approfondire ancora le proprie conoscenze. Cerchiamo di rendere Pietrasanta sempre più appetibile, sotto il profilo turistico, per offrire non solo bei luoghi da vedere ai visitatori ma anche opportunità ai nostri ragazzi che, come Benedetta, vogliono costruire qui il proprio futuro lavorativo”.

Fra gli applausi di mamma Alessandra, papà Nicola, la sorella maggiore Giulia, le zie, la nonna e alcuni amici, il sindaco ha consegnato alla neo dottoressa una lettera ufficiale di congratulazioni e una copia del libro fotografico “Sguardi”. E per il futuro, Benedetta non ha dubbi: “Mi piace stare con le persone – ha concluso – e più vado avanti con lo studio, più capisco che è quello, il mio posto”.

Fonte: Comune di Pietrasanta - Ufficio stampa