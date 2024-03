Nuovo info-point alla biblioteca di Empoli per le risorse digitali attive

La biblioteca comunale Renato Fucini di Empoli si arricchisce di una nuova offerta per gli utenti. Da lunedì 11 marzo 2024, all’ingresso della stessa sarà attivo il nuovo punto d’informazione per avvicinare i cittadini alle risorse digitali e tecnologiche, e favorirne l’apprendimento.

Aperto nei consueti orari della biblioteca il servizio permetterà un accesso facilitato, una guida pratica e di supporto per coloro che desiderano esplorare ed utilizzare le risorse digitali a disposizione.

In pratica un’assistenza ‘guidata’, grazie a due giovani volontari del servizio civile digitale che aiuteranno i cittadini a chiarire dubbi e risolvere difficoltà sui servizi online della biblioteca, come utilizzarli, come iscriversi, mostrando ogni passaggio su un supporto multimediale.

FOCUS - Ma quali sono questi servizi? Il Medialibrary online, per esempio. Si tratta di un sito accessibile facilmente su internet, attraverso il quale poter trovare gratuitamente E-book, musica, film, audiolibri, collezioni artistiche, quotidiani e giornali. Avere questo libero accesso ad un’ampia gamma di servizi online, facilita la gestione delle scadenze e delle prenotazioni, oppure, l’Opac e Mydiscovery: “Opac” letteralmente “catalogo pubblico di accesso online”, è un sistema informatico utilizzato dalle biblioteche che consente agli utenti di cercare e prenotare i materiali disponibili in biblioteca, come libri, dvd e riviste. Si tratta di materiali fisici che l’utente potrà andare a ritirare nella biblioteca di preferenza; qualora il materiale desiderato non fosse disponibile, l’utente può richiedere un prestito interbibliotecario. Inoltre, è possibile accedere ad un’area personale chiamata Mydiscovery, attraverso la quale è possibile gestire i propri prestiti (con la possibilità di prorogarli) e poter consultare uno storico dei propri movimenti bibliotecari.

E poi l’intelligenza artificiale, ultima frontiera dell’evoluzione dei servizi di ricerca digitale: i volontari del Servizio Civile digitale della biblioteca comunale daranno informazioni sul funzionamento degli strumenti di intelligenza artificiale on-line come chatgpt e sui loro eventuali usi.

Infine il servizio avrà anche la funzione di agevolare l’accesso a tutti i servizi on-line della biblioteca, per richiedere l’iscrizione a Bibliomail e sul sistema di prenotazione delle postazioni di lettura Affluences.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa