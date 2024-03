In pensione dopo 43 anni Stefano Falorni, una vita per il Comune di Capraia e Limite

Dopo 43 anni di onorato servizio va in pensione il geometra Stefano Falorni, storico dipendente del Comune di Capraia e Limite.

Entrato in Comune nel 1981, a 22 anni, ha lavorato all’ufficio tecnico come geometra seguendo la parte urbanistica e i lavori pubblici fino agli anni ‘90, un’esperienza al Ced - Centro elaborazione dati e di nuovo nel settore tecnico svolgendo il suo lavoro fino ad oggi ed occupandosi principalmente di pratiche edilizie.

Il geometra Falorni ha lavorato nelle amministrazioni di ben cinque sindaci: Franco Sanchini, Enrico Baldacci, Alessandro Alderighi, Enrico Sostegni e l’attuale sindaco Alessandro Giunti.

"Ho lavorato con grande entusiasmo in tutti questi anni e ho ricevuto anche molta soddisfazione per l'esperienza maturata in ambito professionale", ha detto il geometra Falorni.

Dal sindaco Alessandro Giunti, dalla giunta e da tutto il personale dell’Amministrazione comunale un caloroso ringraziamento per il servizio svolto con impegno e dedizione a favore della comunità.

Fonte: Comune di Capraia e Limite - Ufficio stampa