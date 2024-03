Un vademecum antiviolenza distribuito a studentesse e studenti UniPi

In occasione dell’8 marzo l’Università di Pisa distribuirà a tutta la comunità universitaria un vademecum antiviolenza. L’iniziativa è del Comitato Unico di Garanzia e della delegata del rettore per Gender Studies and Equal Opportunities, professoressa Renata Pepicelli.

Il vademecum illustra quali sono i principali strumenti a disposizione in Ateneo per contrastare la violenza di genere, spiega come riconoscerla e come difendersi. Studentesse e studenti, docenti, personale tecnico amministrativo e chiunque faccia parte della comunità universitaria possono infatti rivolgersi alla Consigliera di fiducia e allo Sportello Interuniversitario contro la violenza di genere. Gratuito, anonimo, senza alcun obbligo di denuncia, lo Sportello è una iniziativa dei Comitati Unici di Garanzia dell’Università di Pisa, della Scuola Normale Superiore e della Scuola Superiore Sant’Anna ed è gestito dal Centro antiviolenza della Casa della Donna di Pisa.

"Stiamo lavorando per un cambiamento culturale che porti ad una nuova consapevolezza e a riconoscere violenza e discriminazione, dando nello stesso tempo alcuni strumenti per agire" spiega Renata Pepicelli.

"La distribuzione di questo vademecum è un segno concreto nei confronti di tutta la comunità universitaria – sottolinea la professoressa Elena Dundovich, presidente del CUG dell’Ateneo pisano – sono iniziative necessarie anche perché gran parte della nostra comunità è composta da studentesse e studenti e dunque ‘in movimento’, con nuovi arrivi ogni anno, per questo è importante essere sempre presenti su certi temi e non dare mai nulla per scontato".

Fonte: Università di Pisa