8 marzo, Figli di Guido Lapi per le pari opportunità

“Viva le donne di ogni genere!”

L'azienda di chimica conciaria Figli di Guido Lapi torna a celebrare come da sua tradizione l’8 marzo, regalando la mimosa alle donne in conceria, focalizzando questa volta l’attenzione sull’importanza delle pari opportunità dentro e fuori il luogo di lavoro. L’obiettivo è quello di lanciare un messaggio che celebra e sostiene le donne nelle loro molteplici diversità e sfaccettature, promuovendo un concetto di donna libero dagli stereotipi e dai pregiudizi.

L'azienda capostipite del Gruppo Lapi, specializzata in tannini vegetali, oggi omaggia le donne che lavorano nel distretto conciario del Comprensorio del Cuoio e di Arzignano con 400 mazzolini di mimosa. Il fiore giallo tipicamente associato alla Giornata internazionale della donna ha un valore particolare per l’azienda che da oltre 70 anni consegna la mimosa, come estratto vegetale, per la lavorazione della pelle e del cuoio in particolare.

Questa giornata acquisisce quindi una doppia valenza e dà l’opportunità all’impresa di festeggiare con un semplice ma sentito dono floreale il ruolo fondamentale della donna nella società.

È infatti tra i principi della Figli di Guido Lapi l’uguaglianza di genere vissuta nella quotidianità delle scelte: nella gestione decisionale, della distribuzione delle competenze, nel rispetto e nella valorizzazione delle diversità che caratterizzano ogni persona.

“Senza Tiziana, Daniela e Giulia non saremmo la Figli di Guido Lapi. Per non citare tutte le donne che collaborano con noi all’interno di Lapi Group. Ognuna di loro, con le proprie peculiarità e capacità, dà un contributo fondamentale alla nostra azienda – ha commentato Stefano Pinori, manager dell’azienda -. E la stessa stima la riponiamo in tante donne con cui lavoriamo ogni giorno. Persone capaci, preparate e piene di energia, che rappresentano in molti casi le colonne portanti delle aziende con cui collaboriamo, sia nel Comprensorio del Cuoio che nel distretto veneto. Riteniamo che sia importante promuovere e alimentare una cultura di uguaglianza e rispetto, sia l’8 marzo che ogni giorno dell’anno”.

Figli di Guido Lapi è storicamente legata all'azienda sudafricana NTE Ltd., il più antico produttore del mondo di estratti di mimosa, di cui l’azienda di Castelfranco di Sotto è l’agente italiano “da sempre”. Gli estratti di mimosa sono i tannini più utilizzati nel mondo dall’industria conciaria. E la Mimosa del Sud Africa è da sempre il tannino di riferimento, ben radicato nel “DNA” della pelle e del cuoio che si producono in Toscana.

Fonte: Ufficio Stampa