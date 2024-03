Castelfiorentino-Massese, vietata la vendita dei biglietti ai residenti di Massa-Carrara

In vista dell’incontro di calcio Castelfiorentino–Massese, valido per il Campionato di Eccellenza gir. B 2023- 2024, che si disputerà domenica 10 marzo 2024 presso lo stadio “Riccardo Neri” di Castelfiorentino, il Prefetto di Firenze, Francesca Ferrandino, ha adottato un provvedimento ai sensi dell’art. 2 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza con cui si vieta la vendita dei tagliandi a residenti nella provincia di Massa Carrara. Tale misura, proposta dal Comitato di Analisi per la Sicurezza delle Manifestazioni Sportive, è stata adottata all’esito dell’esame svolto nel corso della Riunione di coordinamento delle Forze di polizia svoltasi nella giornata del 7 marzo.

Fonte: Prefettura di Firenze