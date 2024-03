Controlli della finanza nei Compro Oro, varie multe

Controlli nei compro oro da parte della guardia di finanza di Pisa. Quattro attività controllate sono risultate non in regola con le norme antiriciclaggio. Un esercizio commerciale di Pisa è stato sanzionato amministrativamente per non aver compilato correttamente le schede di catalogazione dei preziosi ricevuti, con la necessaria chiarezza e completezza. Un altro non aveva indicato gli estremi dei bonifici e dei conti correnti sulle schede relative alle operazioni di compro oro di importo pari o superiore a 500 euro effettuate su bonifico.

A Cascina un negozio " si rendeva responsabile dell’inosservanza plurima degli obblighi di conservazione, in quanto nella redazione delle apposite schede ometteva di indicare gli estremi del mezzo di pagamento utilizzato e dell’inosservanza degli obblighi di identificazione, in quanto ometteva di acquisire copia - in formato cartaceo o elettronico - del documento di riconoscimento del cliente, all’atto dell’effettuazione dell’operazione di acquisto di preziosi, in violazione agli obblighi imposti dalla normativa antiriciclaggio".

Le sanzioni che sono state comminate sono valse da un minimo di mille a un massimo di 20mila euro.