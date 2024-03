Donne Fiere della Valdelsa, domani le premiate all'Accabì

Si svolge domani, sabato 9 marzo, la seconda edizione del progetto “Donne Fiere”, promosso dal Centro Pari Opportunità Valdelsa insieme ai Comuni di Casole d’Elsa, Colle di Val d’Elsa, Poggibonsi, San Gimignano, Radicondoli.

Si tratta di un progetto nato per rendere omaggio alle donne della Valdelsa che hanno lasciato un segno, che si sono distinte per l’abbattimento degli stereotipi di genere e per l’emancipazione. L'anno passato le 5 Donne Fiere, una per ogni Comune, sono state: Maddalena De Mezari, Norma Soldi, Leonetta Pieraccini, Lidia De Grada Treccani, Norma Parenti.

Domani alle 17 all’Accabì saranno omaggiate altre 5 Donne Fiere della Valdelsa. A loro saranno dedicati cinque pannelli con ritratti realizzati dall’illustratrice Domitilla Marzuoli e biografia.