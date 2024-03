E' scomparso Giuliano Campinoti, padre del sindaco di Gambassi Terme

Lutto per Gambassi Terme, il padre del sindaco Paolo Campinoti è venuto a mancare nelle scorse ore. Giuliano Campinoti, originario di Fontanella (Empoli), lascia la moglie Vilma, originaria di Gambassi, e i figli Paolo e Alessandro. I funerali si terranno domani alle 11 alla chiesa di Fontanella. Paolo Campinoti ha ricordato teneramente con un post sui social la figura del padre:

"Ciao babbo. Per la tua generazione dirsi "ti voglio bene" a parole semplicemente non si usava. Ma ciò che hai fatto nella tua vita e per i tuoi figli è valso più di mille dichiarazioni.

Hai fatto bene a essere orgoglioso per quello che eri riuscito a fare lavorando sempre tanto, senza mai lamentarti, per mandare avanti la tua famiglia. E ci sei riuscito alla grande insegnandoci tutto, con l'esempio e la perseveranza come fa chi la vita la conosce davvero.

Anche in questi ultimi mesi hai continuato a insegnarci, ci hai fatto vedere come si fa a lasciare questo mondo con dignità, anche quando non funziona più niente come dovrebbe. Tutte le cose meravigliose di una vita poi alla fine si devono riporre in una scatola di legno ma il frutto del tuo amore, quello, resta fuori, dentro di noi, nei cuori di chi ti ha amato".