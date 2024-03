Esposta a Firenze la Coppa Davis

L’insalatiera più celebre al mondo arriva a Firenze. La Coppa Davis, vinta per la seconda volta dall'Italia a Malaga, sarà nella nostra città dal 10 al 12 marzo in Palazzo Vecchio, poi al Ct Firenze alle Cascine. La Federazione Italiana Tennis e Padel sta organizzando il Trophy Tour della Coppa Davis, per celebrare la vittoria di Jannik Sinner, Lorenzo Musetti, Lorenzo Sonego, Matteo Arnaldi e Simone Bolelli e del capitano Filippo Volandri.

"Siamo lieti che la prestigiosa ‘insalatiera’ faccia tappa a Firenze – ha sottolineato l’assessore allo sport Cosimo Guccione – sarà un’occasione unica per mostrare agli appassionati il prestigioso trofeo, uno dei simboli del tennis mondiale con oltre 120 anni di storia. E per questo abbiamo concesso volentieri Palazzo Vecchio. E siamo altrettanto orgogliosi che il presidente Binaghi abbia scelto la nostra città per tracciare il lusinghiero bilancio del tennis nazionale nell’ultimo periodo, culminato con la vittoria della Davis e con il trionfo di Sinner in uno Slam, che colloca più che mai stabilmente l’atleta azzurro nelle prime posizioni del ranking mondiale”.

“D’altronde il legame di Firenze col tennis – ha aggiunto l'assessore allo sport – ha radici profonde. Proprio al Circolo delle Cascine 18 maggio 1910 nasce la federazione, denominata Federazione Italiana Lawn Tennis, con presidente il marchese Piero Antinori. E sempre a Firenze il 16 ottobre 2022, nel corso del torneo Atp 250 a Palazzo Wanny, viene ratificata la modifica della denominazione della Federazione con l’aggiunta di padel”.

Dopo Palazzo Vecchio la Coppa Davis farà tappa al Circolo del Tennis alle Cascine dal 13 al 14 marzo. Nel maggio 1976 il Ct Firenze ospitò il preliminare di Coppa Davis, Italia-Polonia, inizio di quella leggendaria cavalcata che condusse gli azzurri verso la prima vittoria italiana in Coppa Davis. Un ricordo indimenticabile per i pochi fortunati spettatori, nell'anno dello storico trionfo in Cile. La nazionale italiana che giocò quella coppa Davis era composta da Adriano Panatta, Corrado Barazzutti, Tonino Zugarelli e Paolo Bertolucci, con Nicola Pietrangeli come capitano e Mario Belardinelli nella veste di direttore tecnico.

Fonte: Ufficio Stampa