Festa della Donna, Del Rosso (ViviAmo): "Stimolare bambini e genitori al dialogo"

In occasione di questa giornata importante, la lista civica ViviAmo. Guicciardo Sindaco, a nome del suo candidato, desidera esprimere qualche parola.

Secondo noi, la riflessione oggi da fare è sull’importanza di prevenire fenomeni come la violenza contro le donne ed altre questioni legate alla disparità di genere, che purtroppo spesso passano inosservate.

Questi fenomeni orrendi sono segnali del fatto che manca una cultura di base su vari aspetti come l’educazione affettiva e l’applicazione delle norme costituzionali, che sanciscono l’uguaglianza tra uomo e donna.

Secondo noi, sarebbe opportuno lavorare attivamente con e nella cittadinanza, partendo direttamente dalle scuole, coinvolgendo bambini (che vivono un’età in cui apprendono come delle spugne) e genitori (coloro che rappresentano il modello educativo per i figli).

Ma non solo, noi vogliamo stimolare il dialogo e la comprensione di certi fenomeni che, purtroppo, caratterizzano la nostra quotidianità. Solo così riusciremo a vivere in una comunità sicura e affrontare la vile disparità di genere, per garantire alle donne (e ricordiamo a certi soggetti che anche loro sono esseri umani e per questo vanno rispettate) una vita lontana dalla paura, diritti e voce in capitolo come è giusto che

sia.

Noi vogliamo, in conclusione, augurare che i principi della Festa Internazionale della Donna vengano applicati nella politica, soprattutto cittadina, per vivere e amare serenamente.

Fonte: ViviAmo. Guicciardo Sindaco