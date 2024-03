Film di Peter Greenaway a Lucca: il Comune riceve la comunicazione di inizio riprese

Il Comune di Lucca ha ricevuto comunicazione ufficiale dell’inizio delle riprese entro il mese di marzo del film di Peter Greenaway, con lettera firmata dalla produzione internazionale Facing East Entertainment e dalla produzione italiana The Family.

Sono infatti ricominciate in questi giorni le fasi di pre-produzione ed i sopralluoghi in centro storico, alla presenza del regista e del team tecnico.

Una notizia accolta positivamente dall’amministrazione comunale.

"Siamo contenti – dichiara il sindaco Mario Pardini - di sapere che sia ripresa la fase di pre produzione del film. Aspettiamo fiduciosi”.

"Augurandoci il buon esito del progetto – dichiara l’assessore Remo Santini – ribadiamo il nostro sostegno, disponibilità e pieno supporto per lo sviluppo di quello che potrebbe essere un percorso cinematografico di rilevanza storica per la città e per tutto il territorio. Informeremo tempestivamente la cittadinanza sui possibili disagi nel corso della lavorazione".

