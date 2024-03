Francesco De Gregori live a Prato in piazza Duomo

Ed ecco il primo ospite rivelato per la IX edizione di Settembre|Prato è Spettacolo, il Festival organizzato da Fonderia Cultart in collaborazione con il Comune di Prato, che anche quest'anno, come di consueto, offre una programmazione davvero poliedrica per venire incontro ai diversi gusti musicali, tenendo sempre alto il livello di qualità dell'offerta musicale.

Non si poteva dunque iniziare la lista con un nome migliore di quello che stiamo annunciando: Francesco De Gregori sarà sul palco di Piazza Duomo a Prato il 4 settembre prossimo. L'evento è organizzato in collaborazione con LEG.

Sul palco, il cantautore romano proporrà al pubblico i brani con cui ha segnato per sempre la storia della musica italiana, accompagnato dalla sua band composta da Guido Guglielminetti (basso e contrabbasso), Carlo Gaudiello (tastiere), Primiano Di Biase (hammond), Paolo Giovenchi (chitarre), Alessandro Valle (pedal steel guitar e mandolino) e Simone Talone (percussioni). Corista: Francesca La Colla.

Aprirà i concerti Angela Baraldi, già ospite di alcuni tour del cantautore romano, la prima volta nel 1993.

Prevendite disponibili da oggi, venerdì 8 marzo, alle ore 18.00 su TicketOne

Fonte: Ufficio Stampa