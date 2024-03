Ladri forzano portone di un condominio, arrestato 45enne da un carabiniere libero dal servizio

Arrestato un 45enne di Pistoia, pregiudicato, scoperto mentre tentava di entrare in un condominio di via Bologna a Prato da un carabiniere in quel momento libero al servizio. I militari, nella notte del 7 marzo, sono stati allertati dal collega. L'uomo era assieme a un altro complice quando sono stati visti forzare il portone d'ingresso del condominio. All'arrivo delle forze dell'ordine sono scappati, ma il 45enne è stato bloccato poco vicino. L'altro è riuscito a scappare. Nello zaino il fermato aveva un cacciavite e delle tronchesi, strumenti utili per forzare serrature. Dopo l'arresto questa mattina si terrà l'udienza di convalida.