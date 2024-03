Malore fatale nel bosco per un 76enne di fronte alla moglie

Un 76enne è morto in un'area boschiva di Casole d'Elsa, località Sermena, ieri sera. La moglie ha dato l'allarme al 118, sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Poggibonsi. L'uomo aveva accusato un malore, all'arrivo del medico inviato con i sanitari non è stato possibile far altro che constatare il decesso. I carabinieri hanno operato per i rilievi. La salma è stata recuperata tramite il personale speleo-alpino-fluviale dei vigili del fuoco e il soccorso alpino.