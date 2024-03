Montespertoli di Tutti, una civica senza colori politici: Luciana Morelli candidata sindaco

Da qualche mese è nata Montespertoli di tutti, un movimento civico senza colore politico formato da volenterosi e capaci cittadini che hanno deciso di mettersi a disposizione della comunità per dare vita ad un programma che guardi oltre “l'ordinario” e che ha come principi fondamentali la cooperazione ed il rispetto degli altri e del territorio nel quale viviamo.

Ho deciso di accettare la candidatura a sindaco di Montespertoli per coordinare e guidare un gruppo che alle prossime amministrative può davvero fare la differenza, persone che hanno ben chiaro dove vogliono andare e quali sono i punti cardine sui quali lavorare.

Metto a disposizione il mio bagaglio culturale, la mia esperienza lavorativa e scientifica, la mia capacità organizzativa, rimanendo al contempo una persona semplice e schietta, per gestire da una parte con efficienza l'operato ordinario della macchina amministrativa e dall'altra guardare oltre e far diventare questo Comune un'eccellenza della zona, senza lasciare indietro niente e nessuno. Questo paese ha un territorio meraviglioso che deve divenire un luogo accogliente dove vivere e ospitare chi voglia far parte del nostro tessuto sociale, abitativo, lavorativo e turistico.

Ho deciso di ufficializzare la mia candidatura oggi, 8 marzo perchè aldilà delle competenze sono una donna che ha deciso di mettersi in gioco con le proprie peculiarità per provare a fare qualcosa di più di quello che è stato fatto fino a oggi; che questo messaggio sia di buon auspicio per augurare a tutte che nonostante le difficoltà e gli ostacoli, le discriminazioni, le violenze di genere possiamo e dobbiamo mettere a disposizione la nostra tenacia e la nostra forza per cercare di garantire a tutti una pari dignità sociale ed umana.

Oltre l'ordinario, la nostra forza.

Luciana Morelli, candidato sindaco Montespertoli di Tutti