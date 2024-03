Morti cani e gatti nell'incendio della cascina-rifugio per animali abbandonati e malati

Una cascina luogo di ricovero per animali malati e abbandonati ha preso guoco nel Grossetano poco dopo la mezzanotte. Siamo a Boccheggiano, località di Montieri. I vigili del fuoco di Follonica e di Grosseto sono intervenuti non senza difficoltà per raggiungere l'area, collegata solo con un sentiero e immersa nel bosco. Le fiamme, particolarmente violente ed estese, hanno distrutto quasi completamente la cascina, costruita con muri perimetrali in pietra e strutture portanti in legno. Il tetto è crollato, così come alcuni solai. Una persona è rimasta ferita nel tentativo di domare le fiamme prima dell'arrivo dei vigili del fuoco, ha riportato ustioni ed è stato trasferito in ospedale. Alcuni cani e gatti purtroppo sono morti a causa delle fiamme e del fumo. Non si conoscono le cause del rogo, sul posto la polizia giudiziaria per le verifiche e due funzionari tecnici. Presenti anche carabinieri, sanitari inviati dal 118 e antincendio boschivo regionale.