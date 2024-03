Parole per la Pace: iniziativa pubblica del PD della zona Val d'Elsa

Sabato 9 marzo alle ore 17:30, presso il Centro civico comunale ‘Le Granaglie’ a San Gimignano.

‘Parole per la Pace’ è il titolo dell’iniziativa pubblica organizzata per sabato 9 marzo alle ore 17:30 presso il Centro civico comunale di San Gimignano dal PD Valdelsano. Interverranno Vannino Chiti, Simone Siliani, Don Armando Zappolini, Filippo Torrigiani, Giacomo Bassi. Introdurrà Sergio Kuzmanovic. Saranno presenti i candidati sindaci della Val d’Elsa Andrea Marrucci, Susanna Cenni e Riccardo Vannetti.

“Di questi tempi non possiamo non riflettere in maniera approfondita sul tema della Pace, con la P maiuscola – afferma Sergio Kuzmanovic, che coordinerà l’incontro – ed ecco perché abbiamo pensato come zona Val d’Elsa ad un incontro pubblico per approfondire un tema che sembra astratto ma che in realtà è molto concreto, di sostanza, e che conduce ognuno di noi ad interrogarsi su quali azioni poter mettere in campo anche nel nostro piccolo quotidiano affinché certi atteggiamenti di odio e di rancore possano essere superati. Sarà un bel pomeriggio di analisi e di confronto, da non perdere.”