Si finge direttore delle Poste per truffare anziana, lei non ci casca e lo fa arrestare

Si è finto direttore delle poste per ottenere soldi con una truffa per la quale un suo familiare, che aveva vinto un concorso pubblico, poteva concludere l'iter per l'assunzione.

Lo hanno smascherato i carabinieri di Pisa, arrestando l'uomo che stava per raggirare un'anziana di Pisa. I militari del radiomobile sono stati contattati dopo che la signora non è caduta nel tranello. Così, hanno aspettato proprio in casa della donna e hanno aspettato l'arrivo del malvivente.

Dopo l'arresto, questa mattina si è tenuto il processo di convalida dell'udienza, per la quale il giudice ha deciso per il divieto di dimora nella provincia di Pisa.

I carabinieri ricordano che non si deve assolutamente consegnare denaro o beni di valore a sconosciuti che si presentano a casa, come figure professionali o appartenenti alle forze dell'ordine. Quando sta per accadere ciò, chiamare subito il 112-Numero unico per le emergenze.