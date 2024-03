Porte aperte alle persone con sclerosi multipla al San Giuseppe di Empoli

In occasione della Settimana mondiale dedicata al cervello, l'Ospedale San Giuseppe di Empoli organizza l’(H) Open Day dedicato alle persone con sclerosi multipla (SM), il giorno14 marzo dalle ore 16.30-18.30 presso la Sala Galleria al piano terra (non è necessaria la prenotazione).

Durante questa tavola rotonda saranno offerte consulenze gratuite e verrà distribuito materiale informativo dedicato con lo scopo di informare e sensibilizzare pazienti, caregiver e popolazione sulla sclerosi multipla e sui disturbi cognitivi ad essa correlati (difficoltà di concentrazione, scarsa memoria, rallentamento della capacità di elaborare informazioni, sensazione di annebbiamento mentale) che possono essere altrettanto invalidanti quanto i disturbi motori.

L'iniziativa è stata organizzata aderendo ai programmi di informazione e prevenzione promossi dalla Fondazione Onda.

In occasione dell’(H) Open Day, sarà messo a disposizione dei pazienti che convivono con questa malattia anche un opuscolo informativo, lo stesso si trova sul sito www.fondazioneonda.it nella sezione “Pubblicazioni”. Inoltre, sul tema due webinar dal titolo “Disturbi cognitivi nella Sclerosi multipla - L’importanza della diagnosi precoce” e “Disturbi cognitivi nella Sclerosi multipla - Impatto sulla qualità della vita e strategie di intervento” disponibili sui canali Youtube e Facebook di Fondazione Onda rispettivamente dal 5 e dal 20 marzo dalle ore 17.00 alle ore 18.00.

«La sclerosi multipla è una malattia neurologica degenerativa che ha una spiccata connotazione al femminile: basti pensare che le donne hanno una probabilità 2-3 volte maggiore di sviluppare la malattia rispetto agli uomini. Viene diagnosticata tra i 20 e 40 anni con pesanti ripercussioni sulla qualità di vita dei pazienti a causa delle disfunzioni che sono ad essa associate, le quali possono manifestarsi anche nelle fasi di esordio della stessa. Il nostro obiettivo, quindi, è essere al fianco delle persone con sclerosi multipla dando loro degli strumenti per conoscere e affrontare meglio la malattia», dichiara Francesca Merzagora, Presidente Fondazione Onda.

«Le priorità e azioni nella “Agenda della Sclerosi Multipla e patologie correlate 2025” - Agenda della Sclerosi Multipla (aism.it) - , definite con le persone con sclerosi multipla, indicano la strada per dare concreta possibilità di vivere la propria vita oltre la SM. La maggiore attenzione e il corretto approccio, anche ai disturbi cognitivi, si trasforma in qualità di vita e in questo, i centri clinici per la SM giocano un ruolo fondamentale», dichiara Mario Alberto Battaglia, Direttore Generale Associazione Italiana Sclerosi Multipla - AISM e Presidente Fondazione Italiana Sclerosi Multipla - FISM.

I servizi offerti saranno consultabili a partire dal 28 febbraio sul sito www.bollinirosa.it dove sarà possibile visualizzare l’elenco dei centri aderenti con indicazioni su date, orari e modalità di prenotazione.

L’iniziativa è realizzata grazie con il patrocinio di Associazione Italiana Sclerosi Multipla -AISM e Società Italiana di Neurologia -SIN

Fonte: Azienda Usl Toscana Centro - Ufficio stampa