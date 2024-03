Primarie Pd, lo Shalom non c'entra: "Denigratori fautori di balle, il Movimento è apartitico"

In merito a alcune affermazioni uscite in questi ultimi giorni sui social da parte di anonimi denigratori fautori di balle (il riferimento è alla pagina social Simone Giglioli che fa pose, che ironizza e critica sull'operato della giunta, NdR), su presunti sostegni nei confronti di un candidato alle primarie del centro sinistra che si terranno il 10 marzo a San Miniato, esprimo il disappunto del Movimento Shalom per aver menzionato il Movimento stesso e anche il suo iniziatore, Andrea Cristiani, in modo inappropriato e menzognero. Come tutti sanno don Andrea è stato per quasi 18 anni semplicemente il parroco della città. Per sua natura il Movimento, che ha la sua sede centrale a San Miniato, è apartitico, nel senso che vi fanno parte soci di svariate sensibilità culturali. E’ impegnato però in politica nel senso più vero e alto del suo significato per portare avanti gli ideali della Pace, del disarmo, dei diritti umani, dell’educazione alla condivisione e alla solidarietà, della cooperazione e dell’accoglienza per le persone più fragili indipendentemente dalla loro provenienza, religione, estrazione sociale, contro ogni forma di razzismo. Su queste tematiche abbiamo sempre collaborato e collaboreremo con le istituzioni a livello locale, nazionale e internazionale.

Luca Gemignani, Movimento Shalom