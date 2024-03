Servizio civile, riaperte le domande per i comuni dell'Empolese e Cuoio

Con decreto del Capo del Dipartimento per le Politiche giovanili e il Servizio civile universale n. 387 del 07/03/2024 sono riaperti i termini per la presentazione delle domande al bando per la selezione di 49 operatori volontari da impiegare in progetti che si realizzeranno tra il 2024 e il 2025 sul territorio dei seguenti Comuni ed Enti di Servizio Civile: Santa Croce sull’Arno, Castelfranco di Sotto, Empoli, Montopoli in Val d’Arno, San Miniato, Santa Maria a Monte, Fucecchio e Società della Salute Empolese Valdarno Valdelsa.

I giovani in possesso dei requisiti possono presentare domanda di partecipazione dalle ore 10 dell’11 marzo alle ore 10 del 14 marzo 2024.

Maggiori informazioni sono disponibili cliccando sul seguente link https://www.comune.santacroce.pi.it/informazioni/servizio-civile/.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio Stampa