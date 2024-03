Si toglie la vita sul luogo di lavoro, muore 55enne nell'Empolese

Un 55enne si è tolto la vita nella zona industriale di un comune dell'Empolese Valdelsa. Questa notte l'intervento dei carabinieri del comando di Empoli attorno alle 5.30. La decisione dell'uomo è avvenuta sul luogo di lavoro, pare per questioni personali. Sul posto un'ambulanza inviata dal 118 ma per l'uomo non c'è stato niente da fare.

Rinnoviamo il costante appello alla richiesta di aiuto qualora ci fossero persone a rischio: Se senti di trovarti in situazioni di disagio o conosci persone in questo stato, ci sono numeri di telefono e siti internet adatti per un aiuto istantaneo. Per gli adolescenti minorenni è disponibile il Telefono Azzurro (19696, www.azzurro.it), per i più grandi il Telefono Amico (199 284 284, www.telefonoamico.it).