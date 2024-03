Strade, corsi d'acqua e dissuasori per piccioni: le manutenzioni in corso a Montespertoli

Proseguono le attività di manutenzione ordinaria del Comune di Montespertoli su tutto il territorio comunale. Gli interventi, programmati secondo le esigenze segnalate dall’Amministrazione Comunale e dai cittadini, sono tutti realizzati dal personale dell’ente dedicato alle manutenzioni, che è stato dotato nel corso degli ultimi mesi di nuove macchine operatrici al fine di aumentare la tempestività e l’efficacia degli interventi di manutenzione ordinaria.

Sul fronte dei lavori stradali, in particolare, la settimana si è aperta con un intervento di manutenzione con bitume su via Schifani, nella frazione di Baccaiano. Inoltre, nonostante alcuni momenti di maltempo, la squadra degli operai addetti alle strade si è spostata su via Sant’Antonio a Polvereto in località Il Pino, intervenendo sulle fossette laterali della strada e sulla sede stradale, risagomandola e livellando le disconnessioni presenti.

Dal punto di vista del decoro urbano, invece, sono in corso interventi di manutenzione delle panchine in legno sul territorio comunale, con particolare riferimento al capoluogo. Contestualmente, il personale ha anche installato dissuasori per non far stazionare i piccioni su alcuni punti della copertura dell’enoteca presso il Centro per la cultura della vite e del vino, in collaborazione con i nuovi gestori della struttura. Per quanto riguarda gli immobili comunali, infine, si è intervenuti con lavori di muratura sugli scalini del parco urbano, si è intervenuti sulla regimazione delle acque della fognatura del cimitero di Montalbino e sulla fognatura di via Po a Martignana. È attualmente in corso il riposizionamento della rete che circonda lo stadio comunale di Molino del Ponte dal lato della strada provinciale.

Nei prossimi giorni la programmazione dell’ente prevede lo spostamento delle alberature dall’area in cui sorgerà il Polo per l’infanzia 0-6: l’Amministrazione Comunale ha infatti deciso di impiegare piante di olivo altrimenti destinate allo smaltimento per un progetto di messa a dimora in un’area verde attualmente sprovvista di alberi in una zona abitata adiacente all’area di edificazione della scuola, in via Suor Niccolina Anselmi. Contestualmente, il personale dell’ente si occuperà anche dell’apposizione dei cartelli di divieto di sosta sul territorio comunale per consentire l’installazione di nuove campane per la raccolta del vetro richieste dalla cittadinanza nelle varie frazioni del territorio.

"Le esigenze del territorio sono moltissime, ma come si vede dagli interventi svolti in questa settimana il nostro personale è distribuito su tutti e centoventicinque i chilometri di territorio per manutenerlo e cercare di risolvere i problemi che ovviamente si verificano in una zona complessa come la nostra, che va da via Po a Martignana a via Sant’Antonio a Polvereto al Pino. Anche grazie alla segnalazione dei residenti riusciamo a migliorarci, dunque è importantissimo che la cittadinanza ci assista e ci stimoli a lavorare sempre di più per rispondere ai bisogni di manutenzione di Montespertoli e dei suoi tanti borghi" commenta Marco Pierini, vicesindaco e assessore ai Lavori Pubblici del Comune di Montespertoli.

Fonte: Comune di Montespertoli - Ufficio stampa