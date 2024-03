ViviAmo Capraia e Limite: "Riutilizzare spazi in disuso coinvolgendo i giovani"

In seguito all’evento di due giorni fa (che trattava le nostre proposte sui giovani), veniamo oggi a esporre quelli che sono stati i punti trattati dalla nostra candidata Erika Nardini. Partendo dal presupposto che il nostro obiettivo è quello di riutilizzare spazi attualmente in disuso e coinvolgere attivamente i giovani di Capraia e Limite nella realizzazione di eventi e momenti associativi, ci siamo concentrati su alcune proposte che cerchino di rendere il comune più vivibile e vissuto dalla sua popolazione giovane.

Tanto per cominciare, è emersa la necessità di creare più spazi giovani. Concedere più spazi pubblici ai giovani è di vitale importanza per creare luoghi di aggregazione che possano essere sfruttati e migliorati dai giovani stessi. Ma non solo, queste sedi verranno messe a disposizione, magari, anche a band del territorio che non hanno una sala prove, ad associazioni giovanili che non sanno dove riunirsi, adibirli a luoghi dove fare laboratori o organizzare eventi culturali/artistici, come mostre e presentazioni di libri ad esempio.

Parlando di associazionismo, crediamo che questo sia la base per rendere un comune dinamico e attivo culturalmente. Riteniamo, infatti, che sia doveroso investire maggiormente sulle associazioni e aiutarle il più possibile per permettere loro la realizzazione di eventi di promozione sociale, senza dimenticare, poi, l’importanza di attrarre nel nostro territorio associazioni sportive, fondamentali per molti bambini e famiglie, e valorizzare così lo sport ed i suoi principi. Abbiamo toccato, poi, il punto dei rioni. Tutti a Capraia e Limite sanno quanto le giovani generazioni tengano ai palii dei rioni che si svolgono ogni anno, quante emozioni essi suscitano e quali grandi momenti di aggregazione essi siano. Perciò crediamo che si debba investire maggiormente su questo genere di iniziative, proprio perché sono i giovani che le animano e le rendono possibili.

È stata poi notata, purtroppo, l’assenza di un cinema nel nostro comune e vorremmo superare questo problema con la riqualificazione del vecchio cinema che c’era accanto alla Casa del Popolo. In questo modo creeremmo un punto di interesse e di aggregazione, che potrà ospitare sia un piccolo cinema, ma anche un luogo dove fare teatro ed assemblee pubbliche. D’estate, inoltre, sarebbe opportuno individuare uno spazio pubblico da utilizzare per il cinema all’aperto, un grande momento di convivialità nelle calde sere da giugno a settembre.

Per quanto riguarda, invece, i giovani ed il lavoro sosteniamo che dovrebbe essere creato uno sportello di informazione, collegato con i centri per l’impiego e le aziende, che permetta alle ragazze ed ai ragazzi di essere a conoscenza di opportunità lavorative nel comune e fuori. Ma non vogliamo agire solo su questo versante, ma continuare proponendo tirocini aziendali remunerati e concordati, così da dare un’occasione di formazione personale a chi vorrà aderirvi.

Anche se non si tratta di lavoro ma di volontariato (retribuito con un rimborso spese), crediamo che il Servizio Civile Universale rappresenti una grande occasione per i giovani che vogliono avere una prima esperienza lavorativa retribuita e apprendere delle competenze che potrebbero essere poi utili un domani. La difesa non armata della Patria, inoltre, rappresenta una scelta di vita dove i giovani possono contribuire al progresso della propria comunità ed essere dei cittadini attivi. Insomma, vogliamo creare quelle condizioni che permettano ai giovani rendere ancora più vivo il nostro territorio e di contribuire da un lato alla sua crescita culturale e dall’altro alla conservazione di quei momenti di convivialità che oggi la caratterizzano.

Ultimi punti, non per importanza, la valorizzazione del parco archeologico di Montereggi e la creazione di eventi e manifestazioni dedicate ai nostri boschi, alle tradizioni (pure quelle dimenticate) ed allo stesso fiume Arno, che potrebbe essere teatro di numerose iniziative che dobbiamo avere solo la forza di immaginare, anche e soprattutto con i giovani.

Fonte: Lista Civica ViviAmo Capraia e Limite - Guicciardo Del Rosso sindaco