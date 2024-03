Cattive condizioni igieniche e irregolarità, chiusa un'attività alimentare nel Cuoio. Multa da 3mila euro

In un comune del Cuoio i carabinieri del Nucleo Antisofisticazione e Sanità di Livorno hanno segnalato alle autorità sanitarie e amministrative il titolare di un'attività nel settore alimentare per varie irregolarità riscontrate durante un servizio di contrasto alla illegalità in materia di sicurezza alimentare.

Le contestazioni includono l'uso abusivo di un manufatto in lamiera come deposito di alimenti, privo dei requisiti igienico-sanitari e senza notifica alle autorità competenti, la cattiva pulizia degli apparati refrigeratori, trovati in condizioni igienico-sanitarie precarie, e l'omissione delle informazioni obbligatorie sulle allergie o intolleranze alimentari nel manuale di autocontrollo e nei menu.

Come risultato delle azioni dei militari, il deposito è stato immediatamente chiuso e l'attività di produzione e manipolazione alimentare è stata sospesa. Sono state anche elevate sanzioni amministrative per un totale di 3.000 euro.