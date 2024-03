Controlli a Pisa, due patenti ritirate per alcol

I carabinieri di Pisa, nel corso dei servizi del controllo del territorio finalizzati alle verifiche sulle condotte alla guida su strada, in diverse ed autonome circostanze di tempo e luogo, hanno, complessivamente, denunciato due persone per guida in stato di ebbrezza.

Nello specifico, i militari hanno controllato due utenti della strada che, alla guida dei rispettivi veicoli, sono stati sorpresi, nel primo caso, con tasso alcolemico superiore a 1 g/l e, nel secondo caso, con tasso d’alcool quasi prossimo a1 g/l. Per entrambi i conducenti, i militari hanno proceduto al ritiro della patente di guida ed alla segnalazione all’Autorità Giudiziaria locale.