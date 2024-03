"Montespertoli che salvò gli ebrei" diventa un libro. Presentazione il 16 marzo

Il Centro Culturale “Le Corti” sarà il palcoscenico per la presentazione del libro "Montespertoli che salvò gli ebrei. 1943-44. Storie delle famiglie Sonnino, Milani, Manni e Pick in un comune della Toscana”, edito da Polistampa. Un'opera appassionante che racconta le storie degli ebrei presenti a Montespertoli durante la Seconda Guerra Mondiale e che registra nero su bianco i numerosi episodi di solidarietà e coraggio che hanno impedito le deportazioni sul territorio comunale. Storie, queste, che sono in parte già note (è il caso di don Giulio Gradassi, parroco che nascose una famiglia di rifugiati ebrei a costo della propria vita e che fu insignito dell’onorificenza di “Giusto tra le nazioni” dallo Yad Vashem, l’ente per la memoria della Shoah con sede in Israele) e che in parte invece sono state recentemente scoperte e documentate attraverso una minuziosa ricerca storica, che ha coinvolto fonti archivistiche ma anche testimonianze personali.



Il curatore del libro e relatore dell'evento, Gabriele Boccaccini, esperto di storia ebraica e docente presso la University of Michigan, darà conto degli eventi chiave del periodo e si concentrerà sulle storie toccanti di coloro che hanno coraggiosamente contribuito a salvare vite umane durante il periodo delle deportazioni. L'appuntamento avrà luogo sabato 16 marzo alle ore 17:00 presso l'Auditorium "Vanna Cercenà" del Centro Culturale.



Il tavolo dei relatori sarà composto dall'assessore alla Cultura, Alessandra De Toffoli, e dal vicesindaco, Marco Pierini. Interverranno anche Marta Baiardi, dell’Istituto storico toscano della Resistenza e in collegamento il prof. Giulio Ballio, testimone degli avvenimenti. La presentazione del libro è il culmine del progetto omonimo che ha visto il Comune di Montespertoli quale principale organizzatore di un ciclo di conferenze in occasione dei passati Giorni della Memoria. La quarta conferenza di questo ciclo, svoltasi presso il Centro per la cultura della vite e del vino "I Lecci" a gennaio, si occupò della figura del Maresciallo dei Carabinieri di Montespertoli dell’epoca, Carmelo Gorgone, impegnato assieme al segretario comunale Tullio Sperduti nel proteggere gli ebrei e gli antifascisti dalle persecuzioni e dalle violenze. Proprio in quella occasione, peraltro, il Sindaco di Montespertoli aveva annunciato l’imminente pubblicazione dell’opera, che vede adesso la luce e che ospita contributi del prof. Giulio Ballio, del cardinale Giuseppe Betori, del prof. Massimo Livi Bacci, oltre che del Sindaco Alessio Mugnaini, del vicesindaco Marco Pierini e dell’assessora alla Cultura Alessandra De Toffoli.



L’Amministrazione comunale invita la cittadinanza a partecipare e ricorda che all’interno della biblioteca comunale è sempre possibile visitare l’installazione di pannelli informativi sulla storia della Shoah prodotta proprio da lo Yad Vashem ente nazionale per la memoria della Shoah di Gerusalemme,.