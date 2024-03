Muri della stazione di Montelupo imbrattati con numeri e scritte: la denuncia di FI

"Siamo a segnalare un raid vandalico alla stazione di Montelupo-Capraia e purtroppo non è il primo episodio che si è verificato e temiamo non sarà l'ultimo". Forza Italia denuncia atti vandalici avvenuti alla stazione, dove sarebbero stati imbrattati i muri con numeri e scritte.

Per Diego Crocetti (Coordinatore comunale Forza Italia Capraia e Limite) e Giuseppe Romano (Capogruppo Forza Italia circondario Empolese-Valdelsa) non sarebbe il primo episodio: "Nottetempo e sfruttando l'assenza di telecamere, misteriosamente tolte poco dopo l'estate e che dopo una serie di atti vandalici, eravamo riusciti a far installare; qualcuno ha pitturato ripetutamente la stazione con graffiti, che nulla hanno a che vedere con la street-art che tanto va di moda adesso nelle stazioni. Purtroppo questo episodio, rientra in una serie di atti vandalici, che hanno visto protagonista nei mesi scorsi la nostra stazione, episodi che vanno dai vetri della stazione rotti, alle macchine obliteratrici danneggiate, ai presidi di pronto soccorso bruciati, alle auto sul parcheggio vandalizzate, fino al tentativo di asportare la cassa della biglietteria automatica".

"Faticosamente - continuano - eravamo riusciti post-covid, con una serie di denunce a far sistemare la nostra stazione e rete ferroviaria con un intervento mirato l'aveva interamente riqualificata, purtroppo tutto vano e a distanza di mesi siamo nuovamente punto e a capo. Tuttavia quello che più stride è il silenzio, con cui in maniera passiva gli amministratori di Montelupo e Capraia e Limite accettano tutto questo. Nessuno interviene, nessuno chiede che siano presi dei provvedimenti, nessuno si batte per una maggior sicurezza e decoro di un bene della collettività come la stazione ferroviaria. Rinnoviamo perciò la proposta provocatoria di qualche mese fase, se non siete in grado di garantire decoro e sicurezza nella nostra stazione chiudetela! Infine, a giugno ci saranno le elezioni comunali nei nostri comuni e ci domandiamo se finalmente i nostri concittadini manderanno questi amministratori a casa. Se non si è capaci di tenere in perfetto stato un bene della collettività come una stazione, come si può pensare che siano in grado di amministrare bene un comune?"